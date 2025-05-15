شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الخثلان يوضح حكم صيد الثعلب والضبع لغرض العلاج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ الدكتور سعد الخثلان عن حكم صيد الثعلب والضبع لأغراض العلاج، وذلك ردًا على استفسار ورد من أحد المتابعين.

وقال الشيخ الخثلان خلال استضافته عبر قناة “الرسالة” : “لا يجوز صيد الثعلب، لأنه من السباع، وإذا كان الصيد لغرض أكله، فلا يجوز أكل لحم الثعلب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، والثعلب له ناب، ولذلك لا يجوز صيده ولا أكل لحمه، وهذا هو الرأي الأرجح بين الفقهاء”.

وأضاف: “الضبع محل خلاف بين الفقهاء، ولكن الأرجح أنه لا يحل أكله، لأنه من ذوات السباع وله ناب يفترس به، ونابه من أشد الأنياب، ويفترس به الحيوان والإنسان، لذلك لا يجوز أكل لحمه، حتى لو كان لغرض العلاج، لأن العلاج لا يكون بأمر محرم”.