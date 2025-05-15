محافظ بارق يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية

رأس محافظ بارق إبراهيم بن عامر آل منشط، اجتماع لجنة السلامة المرورية الفرعية، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية بصالة الاجتماعات بالمحافظة.

ونوقش خلال الاجتماع الموضوعات المتعلقة برفع مستوى السلامة المرورية، واستعراض المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية داخل وخارج المحافظة والمراكز التابعة لها، والحلول السريعة لمعالجتها تقنيا وهندسيا مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد محافظ بارق، متابعة واهتمام أمير منطقة عسير، ونائبه، بتفعيل دور لجان السلامة المرورية في منطقة عسير ومحافظاتها، والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، ومضاعفة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي للسائقين.