شكرا لقرائتكم خبر عن على 8 مناطق.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية.

كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول ليلًا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

عوالق ترابية على الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.

تبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء اليوم الخميس.

ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وثادق حريملاء ورماح.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

