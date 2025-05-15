شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الرياض الدولي يواصل استشراف مستقبل الاستدامة والتصنيع الذكي والان نبدء بالتفاصيل

مستقبل التصنيع الإنساني

الاستدامة والتلوث الصناعي

تعزيز التنافسية الصناعية

الدمام - شريف احمد - تواصل فعاليات "أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025" لليوم الثالث على التوالي، وسط اهتمام واسع من خبراء الصناعة ومقدمي الحلول التقنية.وشهدت جلسات اليوم الثالث نقاشات معمقة عن التحول الرقمي في التصنيع، والاستدامة الصناعية، وأحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.وفي محور رئيسي بعنوان "من الصناعة 4.0 إلى الصناعة 5.0"، ناقش المشاركون الانتقال من مفاهيم الأتمتة والرقمنة إلى التصنيع الإنساني المدعوم بالتقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مؤكدين أهمية تطوير مصانع ذكية قادرة على معالجة البيانات واتخاذ قرارات استباقية تعزز من الكفاءة والموثوقية.كما تناولت جلسة "الجيل القادم من الرقمنة الصناعية وحلول الأتمتة" تجارب رائدة في أتمتة المصانع البتروكيماوية، ودور التميز التشغيلي في تعزيز المبادرات الرقمية، بالإضافة إلى عرض نماذج تطبيقية في تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المرنة.وفي جلسة بعنوان "التصنيع المستدام ومستقبل التلوث الصناعي"، أكد الخبراء ضرورة تبني تقنيات الإنتاج منخفض الانبعاثات، وتطوير سياسات مواكبة للتشريعات البيئية العالمية، ما يُعزز من توجه المملكة نحو الصناعة الخضراء وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.وناقشت الجلسة الختامية في اليوم الثالث موضوع "الخدمات اللوجستية الذكية وسلاسل الإمداد المترابطة"، واستعرض المتحدثون التحولات الرقمية في قطاع النقل والإمداد، وارتفاع الاعتماد على الأنظمة المؤتمتة والتحليلات التنبؤية في إدارة سلاسل التوريد بكفاءة ومرونة.كما شهد اليوم الثالث تنظيم عدد من ورش العمل التفاعلية التي ركزت على برامج استراتيجية مثل "التنافسية الصناعية"، و"مصانع المستقبل"، وروابط الصناعات المحلية والعالمية، بهدف تعزيز المعرفة الصناعية وتحفيز الاستثمار الرقمي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة.