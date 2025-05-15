شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 42 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 42 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 42 درجة مئوية.- مكة المكرمة 45 درجة مئوية.- المدينة المنورة 40 درجة مئوية.- الرياض 41 درجة مئوية.- جدة 40 درجة مئوية.- أبها 30 درجة مئوية.- تبوك 31 درجة مئوية.- بريدة 38 درجة مئوية.- حائل 30 درجة مئوية.- الباحة 29 درجة مئوية.- عرعر 30 درجة مئوية.- سكاكا 30 درجة مئوية.- جازان 35 درجة مئوية.- نجران 38 درجة مئوية.- الخرج 42 درجة مئوية.- المجمعة 39 درجة مئوية.- وادي الدواسر 42 درجة مئوية.- الدوادمي 39 درجة مئوية.- شرورة 41 درجة مئوية.يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والحدود الشماليةكذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منهافي حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة