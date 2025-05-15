شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.
تبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء اليوم الخميس.
ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وثادق حريملاء ورماح.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.
تبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء اليوم الخميس.
ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وثادق حريملاء ورماح.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
طقس الخميسيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية.
كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.