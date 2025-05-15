شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.

تبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء اليوم الخميس.

ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وثادق حريملاء ورماح.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. طقس الخميس يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية .

كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها .

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة .