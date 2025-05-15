شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ ألبانيزي بأداء اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كومنولث أستراليا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كومنولث أستراليا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.