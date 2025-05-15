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العصيمي: رياح مثيرة للغبار تبدأ نهاية الشهر الجاري

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في علم المناخ والعضو المؤسس لجمعية الطقس والمناخ عبدالله العصيمي عن توقعاته للطقس في المملكة خلال الأيام المقبلة.

وقال العصيمي عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “رياح البوارح تنشط نهاية الربيع وبداية فصل الصيف نتيجة فوارق الضغط الجوي بين منخفض الهند الموسمي شرقًا والمرتفع الجوي شمال الجزيرة العربية”.

وتابع الباحث في علم المناخ: “تسبب رياح شمالية نشطة مثيرة للغبار في مناطق شمال وشرق ووسط الجزيرة العربية، وغالبًا يبدأ موسمها نهاية مايو ويشتد في يونيو ويتراجع بداية يوليو”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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