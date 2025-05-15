شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: رياح مثيرة للغبار تبدأ نهاية الشهر الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في علم المناخ والعضو المؤسس لجمعية الطقس والمناخ عبدالله العصيمي عن توقعاته للطقس في المملكة خلال الأيام المقبلة.

وقال العصيمي عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “رياح البوارح تنشط نهاية الربيع وبداية فصل الصيف نتيجة فوارق الضغط الجوي بين منخفض الهند الموسمي شرقًا والمرتفع الجوي شمال الجزيرة العربية”.

وتابع الباحث في علم المناخ: “تسبب رياح شمالية نشطة مثيرة للغبار في مناطق شمال وشرق ووسط الجزيرة العربية، وغالبًا يبدأ موسمها نهاية مايو ويشتد في يونيو ويتراجع بداية يوليو”.