السعودية | ولي العهد يهنئ دولة السيد أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كومنولث أستراليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كومنولث أستراليا.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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