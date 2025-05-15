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السعودية | ولي العهد يهنئ دولة السيد أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كومنولث أستراليا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • السعودية | ولي العهد يهنئ دولة السيد أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كومنولث أستراليا 1/2
  • السعودية | ولي العهد يهنئ دولة السيد أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كومنولث أستراليا 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كومنولث أستراليا.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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