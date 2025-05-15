السعودية | “الترميز” في مبادرة “طريق مكة” للمستفيدين بمطار إيسنبوغا الدولي.. حفظ للأمتعة وضمان وصولها لمقر السكن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

من الخدمات الجليلة التي تقدمها مبادرة “طريق مكة” التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن ـ أحد برامج رؤية المملكة 2030 ـ خدمة “ترميز وفرز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم”، لضمان وصولها إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يبدأ فريق المبادرة المختص بمطار إيسنبوغا الدولي في العاصمة التركية أنقرة عبر الصالة المخصصة للمبادرة في المطار، بوضع ملصق على أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة إلى ملصق على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل نفس المعلومات المدونة على أمتعته.

ويعمل الفريق على فرز الأمتعة ويستقبلها فريق آخر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وإيصالها إلى مقر سكن كل حاج.

وتهدف خدمة الترميز إلى ضمان وصول الأمتعة إلى مقر إقامة كل حاج، إلى جانب تخفيف إجراءات سفر ضيوف الرحمن وتسهيلها من مطار بلادهم.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للأوقاف، والهيئة

السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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