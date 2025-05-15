شكرا لقرائتكم خبر عن منفذا جديدة عرعر والحديثة يستكملان استعداداتهما لاستقبال الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

منفذ الحديثة يستكمل جاهزيته

محافظ القريات يتفقد المنفذ

الدمام - شريف احمد - استكمل منفذ جديدة عرعر الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية جاهزيته لاستقبال الحجاج القادمين برًّا من جمهورية العراق الشقيقة، في ظل اكتمال جميع التجهيزات والخدمات الجمركية والأمنية والصحية والتطوعية، وذلك بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وتعمل منظومة الخدمات بالمنفذ على تسريع إنهاء الإجراءات للحجاج، وتقديم الرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات المتكاملة التي سخّرت لها جميع الجهات المعنية كوادرها البشرية وإمكاناتها المادية، بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم إلى المشاعر المقدسة.أكمل منفذ الحديثة الحدودي بمحافظة القريات في منطقة الجوف استعداداته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1446هـ، بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.وتأتي هذه الاستعدادات ضمن منظومة خدمات متكاملة تهدف إلى ضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ.وشملت الاستعدادات تجهيز المنفذ بمرافق تشمل مراكز خدمة صحية وإسعافية تعمل على مدار الساعة، إلى جانب خدمات لوجستية وأمنية متقدمة, وتهيئة مسارات إرشادية مدعومة بتقنيات ذكية لتسهيل إجراءات دخول الحجاج وتوجيههم إلى وجهاتهم بيسر وسرعة.وأسهمت الجهات الحكومية في تعزيز جاهزية المنفذ من خلال توفير وسائل نقل مكيفة ومجهزة بأنظمة تتبع لضمان الالتزام بخطوط السير، وسط التكامل بين الأجهزة والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة ضيوف الرحمن، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بإشراف ومتابعة وتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه.تفقد محافظ القريات د. طلال التمياط منفذ الحديثة الحدودي المهيأ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بكفاءة عالية وتكامل بين جميع الجهات العاملة. وشملت الزيارة متابعة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية والخدمية المقدمة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، بما يضمن تجربة سلسة ومريحة خلال رحلتهم لأداء مناسك الحج، تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة.