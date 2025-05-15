شكرا لمتابعة خبر عن رفع كسوة الكعبة استعدادا لحج العام الحالي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت أعمال رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1446هـ، حيث تم رفع الكسوة لمسافة 3 أمتار وتغطية الجزء المرفوع بقماش قطني أبيض.

وأكد غازي بن ظافر الشهراني، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن أعمال رفع كسوة الكعبة المشرفة تجسد مظاهر العناية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله– للحرمين الشريفين، وتُعد أحد الأعمال التي تسبق موسم الحج كل عام.

يذكر أن عملية فك الأجزاء السفلية تضمنت فصل الأركان، رفع الكسوة وتثبيتها على ارتفاع 3 أمتار، ثم تثبيت القماش الأبيض وإعادة القناديل إلى أماكنها.

وتعكس هذه الأعمال العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين، وتم الانتهاء من رفع الكسوة، سائلين الله القبول للجميع.