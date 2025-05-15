السعودية | وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقتي جازان وعسير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تفقّد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، قوات الأفواج الأمنية في منطقتي عسير وجازان، وذلك ضمن نطاق عملياتها المخصصة، للاطلاع على مستوى الجاهزية الأمنية ودعم كفاءة الأداء الميداني.

ونقل اللواء الركن عوض العنزي تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لمنسوبي القوات على جهودهم المبذولة في تنفيذ مهامهم الأمنية.

وشملت الجولة التفقدية زيارة مقر القيادة والوحدات الميدانية، والوقوف على نقاط الضبط الأمني، ومتابعة سير الإجراءات الميدانية وآليات تنفيذ الخطط العملياتية.

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