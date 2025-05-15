شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية سمو امير الباحة ..محافظ بلجرشي يفتتح أعمال ملتقى "غير” السنوي في نسخته الثانية والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة افتتح محافظ بلجرشي نايف الهزاني صباح اليوم أعمال ملتقى "غير” السنوي في نسخته الثانية والذي ينظمه مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

واطلع محافظ بلجرشي على أقسام المعرض المصاحب للملتقى الذي يضم 13 ركناً متنوعاً شملت 3 أركان للداعمين والرعاة و10 أركان للجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمؤسسات المشاركة.

وشهد محافظ بلجرشي توقيع 14 اتفاقية تعاون بين عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لخدمة المنطقة.

فيما القى رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة الأستاذ عبدالله بن حجر كلمة بيّن خلالها أهمية الملتقى في دعم العمل المجتمعي وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات العاملة في القطاع غير الربحي

مشيراً بأن النجاح في هذا الطريق يبدأ بتوحيد الجهود، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير الشراكات، والارتقاء بجودة المبادرات والخدمات التي تقدمها الجمعيات للمجتمع. كما أشار إلى أن منطقة الباحة قطعت شوطًا مهمًا في هذا المجال، إذ تشهد تنوعًا ملحوظًا في الجمعيات والمبادرات النوعية التي أصبحت نماذج يُحتذى بها على مستوى المملكة

بعد ذلك، ألقى الدكتور عبدالله بن علي أبو ملحة، رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالباحة، كلمة الداعمين والرعاة نيابة عنهم مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع وتنمية الإنسان

مبيناً بأن دعمهم لهذا الحدث لا يقتصر على الجوانب المادية أو اللوجستية فحسب، بل ينبع من إيمان راسخ بأهمية العمل الأهلي ودور الجمعيات في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.

وأشار إلى أن رعاية الملتقى الذي يحمل شعار "طريق النجاح” تأتي انطلاقًا من قناعة تامة بأن النجاح الحقيقي يُصنع من خلال شراكة متكاملة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث يكون الإنسان محور الاهتمام.

ونوّه بالدور الحيوي الذي تؤديه الجمعيات الأهلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة الرشيدة، مشددًا على أن تمكين العمل الأهلي هو هدف وطني مشترك.

وأوضح أن مشاركة شركاء النجاح في ملتقى الجمعيات الأهلية بالباحة تُجسّد التزامهم بقيم العطاء والاستدامة، وسعيهم لتعزيز جودة الحياة في المنطقة ومختلف أنحاء المملكة.

وفي ختام كلمته، قدّم ابو ملحة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على رعايته الكريمة ودعمه الدائم لمسيرة التنمية في المنطقة،كما ثمّن جهود مجلس الجمعيات الأهلية في تنظيم الملتقى وإتاحة الفرصة للشراكة المجتمعية الفاعلة

إثر ذلك دشّن محافظ بلجرشي "نشرة غير الإخبارية”، وهي نشرة شهرية تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز ما يتم من جهود ومبادرات في القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى مقالات وتقارير صحفية تسهم في نشر الوعي التنموي.

وفي ختام الحفل كرّم محافظ بلجرشي الداعمين والرعاة تقديراً لمساهماتهم في دعم الملتقى ونجاح فعالياته.

يُذكر أن ملتقى "غير” يواصل أعماله بجلسات نقاش وورش عمل تسلط الضوء على فرص وتحديات القطاع غير الربحي ويُعد منصة سنوية هامة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التنموية المستدامة

