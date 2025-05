شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوري: ولي العهد وعدني برفع العقوبات قبل أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الامتنان لولي العهد

رفع العقوبات عن سوريا

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعده برفع العقوبات عن بلاده خلال زيارته للرياض قبل أشهر.وألقى الرئيس السوري كلمة بعد إعلان رفع العقوبات عن سوريا، معبرا عن شكره للمملكة، قائلا: زرت الرياض قبل أشهر والتقيت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووعدني برفع العقوبات عن سوريا، ورأيت في عينيه وعيون شعبه محبة كبيرة لسوريا. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتفاعل سوريون، أمس الثلاثاء، مع إيماءات وحركات يد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أثناء إعلان رفع العقوبات عن سوريا.ونشر سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي صورهم، وأياديهم متشابكة إلى صدورهم، تعبيرا عن امتنانهم لدور سمو ولي العهد في رفع العقوبات عن بلادهم.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، أمس الثلاثاء، في الرياض، إنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.