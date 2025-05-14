الرياض تشهد فعالية الكتابة على الجدران

انطلقت في مدينة الرياض فعالية مميزة تحت عنوان «الكتابة على الجدران»، والتي تهدف إلى التوعية وتعزيز الانتماء المدرسي لدى الطلاب. وقد شهدت الفعالية، التي بادر بها فريق هُمام التطوعي بمدينة الرياض، مشاركة واسعة من الطلاب الذين عبروا عن أفكارهم ورسائلهم الإيجابية من خلال فن الكتابة على الجدران.

وتهدف هذه المبادرة إلى تغيير السلوك العشوائي للكتابة على الجدران وتحويلها إلى وسيلة إيجابية للتعبير عن الذات وتعزيز القيم الإيجابية مثل المسؤولية الشخصية واحترام الممتلكات العامة. كما تسعى الفعالية إلى تعزيز الانتماء للمدرسة والمحافظة على نظافتها وجمالها.

واستقطبت الفعالية ما يقارب 300 مستفيد، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل الطلاب والمجتمع بهذه المبادرة الهادفة التي يقودها فريق هُمام التطوعي. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود متواصلة لتفعيل الأنشطة اللاصفية التي تثري البيئة التعليمية وتعزز الروح الإيجابية بين الطلاب، وذلك بجهود ومبادرات من الفرق التطوعية النشطة في المدينة.