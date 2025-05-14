توقيع عقدين لتطوير المدارج ومواقف الطائرات وأبراج المراقبة بمطار الملك سلمان الدولي

أعلنت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي عن توقيع عقدي شراكة تنفيذية، مع شركة "بارسونز" العالمية الرائدة في توفير حلول الطيران، تقوم بموجبهما بتنفيذ أعمال جديدة للمطار على مدار السنوات الأربع الأولى من عملية التطوير.

وتهدف الشراكة إلى تطوير مدارج وممرات ومواقف الطائرات وأبراج مراقبة الحركة الجوية، وكذلك إنشاء حزم البنية التحتية الأرضية، بما في ذلك الطرق والمرافق والأنفاق والجسور وشبكة السكك الحديدية والمناظر الطبيعية، وتشتمل العقود على قيام "بارسونز" بتوفير خدمات إدارة المشروع في جميع مراحل العقدين، بما في ذلك التطوير المبكر، والتصميم، والتصاريح والموافقات، والمشتريات، والبناء، وبدء التشغيل التجريبي، والتسليم، والتنسيق العام.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي ماركو ميهيا: "يمثل اختيار بارسونز شريكا تنفيذيا لمطار الملك سلمان الدولي خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا في بناء مطار عالمي المستوى، يجمع بين الابتكار، والاستدامة، وكفاءة التشغيل. إن تطوير هذا المشروع الضخم يتطلب شراكات قوية مع خبراء عالميين في البنية التحتية وإدارة المشاريع، وبارسونز تمتلك الخبرة والقدرة لدعمنا في تحقيق أهدافنا".

وأضاف بقوله: "نحن ملتزمون بتقديم تجربة سفر متطورة، وتعزيز مكانة الرياض كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتحقيق هذا الطموح".

من جانبه، قالت كاري سميث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي "يمثل اختيارنا كشريك تنفيذي لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، شهادة على خبراتنا الممتدة لعقود في إدارة مشاريع البنية التحتية للطيران، ويعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تدعم تطلعات المملكة ورؤية السعودية 2030، ونؤكد التزامنا على تقديم خلاصة خبرتنا وتسخير أحدث التقنيات لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، ونتطلع إلى التعاون مع فريق تطوير مطار الملك سلمان الدولي لتحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي".

وتعد شركة "بارسونز" العالمية، المدرجة في بورصة نيويورك، أحد أبرز الشركات العالمية المتخصصة في توفير حلول الطيران، حيث تمتلك تجارب ومشاريع سابقة مع أكثر من 450 مطارا في 40 دولة، كما تتمتع الشركة بحضور إقليمي يمتد لأكثر من 65 عاما، حيث يرجع تاريخ الشركة في المملكة العربية السعودية إلى خمسينيات القرن الماضي.