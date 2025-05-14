استلام الأمتعة
وحرصت «موانئ» على اتخاذ جميع التدابير لتعزيز الجاهزية، والاستعداد لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي الشريف، ورفع درجات الكفاءة ومستويات الأداء لكل ما من شأنه إنهاء إجراءات الاستقبال والتفويج واستلام الأمتعة، وحتى انتقالهم لتأدية نُسكهم، من خلال خطة تشغيلية متكاملة بالشراكة مع الجهات المعنية، وبالتكامل مع منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن.
3 مبادرات
وتتضمن خطة الهيئة التشغيلية توفير 100 نقطة (كاونتر) للجوازات، و300 عربة لنقل أمتعة الركاب، و9 قاطرات بحرية لتوجيه وترصيف السفن، و12 قطعة بحرية مساندة، و24 دورية للأمن والسلامة، و13 سيارة إسعاف وإطفاء، ومركزًا صحيًا وطبيًا، وتم تجهيز صالتي القدوم والمغادرة لخدمة أكثر من 5000 حاج، إضافة إلى مُعدات خاصة لخدمة كبار السن والمرضى. وأطلقت «موانئ» ثلاث مبادرات متكاملة؛ للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، تشمل مبادرة «خدمة حاج بلا حقيبة»، ومبادرة «غادر بلا أمتعة»، ومبادرة «طريق مواشي الهدي والأضاحي»، بما يعمل على تسهيل حركة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ميناء جدة يستقبل أولى طلائع الحجاج السودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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