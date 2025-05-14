السعودية | بتوجيه من القيادة .. وزير الدفاع يبحث مع رئيس الإمارات استقرار أمن المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بتوجيه من القيادة، التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين المملكة والإمارات، وبحث أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى القيادة الإماراتية، فيما حمّله الشيخ محمد بن زايد تحياته وتقديره للقيادة في المملكة.

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