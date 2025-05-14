السعودية | بعد رفع العقوبات عن سوريا.. الفنان جورج وسوف يشكر السعودية: الموقف التاريخي لسمو ولي العهد لن يُنسى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عبّر الفنان جورج وسوف عن تقديره العميق للمملكة العربية السعودية، مشيدًا بمواقفها الأصيلة والمشرّفة تجاه سوريا وشعبها، في ظل المستجدات الإقليمية والدولية.

وقال وسوف في بيان له: “أتقدم بأسمى كلمات الشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية، على مواقفها الأصيلة والمشرّفة تجاه وطننا سوريا وشعبها الحبيب. وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما لعبه من دور محوري وإنساني في الدفع نحو إنهاء عزلة سوريا ورفع العقوبات الدولية عنها”.

ووصف وسوف موقف ولي العهد السعودي بـ”التاريخي والإنساني الذي لن يُنسى”، مؤكدًا أنه يجسد أسمى معاني الأخوة العربية، ويبعث برسالة أمل تعيد للشعب السوري روحه وحقه في الحياة الكريمة.

وأضاف: “نحن نؤمن بأن الفن والثقافة جسور للسلام، ورسالة للأخوة، واليوم نعيش لحظة أمل حقيقية تُعيد لسوريا دورها ومكانتها في العالم العربي”.

ويأتي تصريح جورج وسوف بالتزامن مع تحولات سياسية مهمة تشهدها الساحة الإقليمية، تعكس توجّهًا سعوديًا نحو دعم الاستقرار والانفتاح الإنساني في المنطقة

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