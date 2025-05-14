السعودية | «مسام» ينفذ عملية إتلاف 3,036 ذخيرة غير منفجرة في منطقة باب المندب.. فريق المهام الخاصة بمسام ينجح في إتلاف 6 صواريخ كاتيوشا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أحمد حماد

نفذ الفريق الثاني للمهام الخاصة التابع لمشروع «مسام» لنزع الألغام – اليمن، يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، عملية إتلاف وتفجير ناجحة لـ3,036 من الألغام والذخائر غير المنفجرة في منطقة باب المندب، وذلك ضمن جهود المشروع المستمرة لتأمين الخليج 365 المحررة وحماية أرواح المدنيين.

وشملت العملية إتلاف 53 لغماً مضاداً للدبابات، و49 لغماً مضاداً للأفراد، بالإضافة إلى 97 قذيفة متنوعة، و7 عبوات ناسفة، إلى جانب 2,314 طلقة مختلفة، و490 فيوز وصاعق. كما تم إتلاف 6 صواريخ كاتيوشا، وصاروخين آخرين، و18 قنبلة من أنواع مختلفة.

وتأتي هذه العملية ضمن أنشطة مشروع «مسام» المستمرة لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحرب، والمساهمة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للسكان المدنيين.

وحتى الآن، نجحت فرق «مسام» في تطهير ما يزيد على 66,860,348 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، مما ساهم بشكل كبير في إعادة الحياة والأمل إلى مناطق واسعة كانت ملوثة بالخطر.

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