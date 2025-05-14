المدينة المنورة.. استقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من غينيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع: وعدني ولي العهد برفع العقوبات ورأيت في عينيه وعيون شعبه محبة لسوريا والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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