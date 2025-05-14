شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع: وعدني ولي العهد برفع العقوبات ورأيت في عينيه وعيون شعبه محبة لسوريا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أخبار متعلقة
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ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع كلمته بعد إعلان رفع العقوبات عن سوريا قائلًا : زرت الرياض قبل أشهر والتقيت بـولي العهد الأمير محمد بن سلمان
، ووعدني برفع العقوبات عن سوريا، ورأيت في عينيه وعيون شعبه محبة كبيرة لسوريا
امير السيد
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