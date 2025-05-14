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المدينة المنورة.. استقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من غينيا

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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  • المدينة المنورة.. استقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من غينيا 3/3

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الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة اليوم، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية غينيا لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.
أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من غينيا - واس

ضيوف الرحمن

وأعلنت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية.
أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من غينيا - واس

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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