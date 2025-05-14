شكرا لمتابعة خبر عن رصد بقع شمسية نشطة في سماء عرعر مساء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت سماء مدينة عرعر، مساء اليوم، ظاهرة فلكية لافتة تمثلت في رصد البقعتين الشمسيّتين رقم (4086) و(4087)، وذلك ضمن نشاط شمسي متزايد.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان الرمضون أن هذه البقع تُعد من أبرز مظاهر النشاط الشمسي، وتشير إلى مناطق ذات درجات حرارة أقل نسبيًا على سطح الشمس، وغالبًا ما تكون مصحوبة باضطرابات مغناطيسية قد تؤثر في المجال المغناطيسي للأرض, ووفقًا للمعلومات الفلكية، فإن البقعتين تنتميان إلى دورة النشاط الشمسي الخامسة والعشرين، التي تشهد تصاعدًا تدريجيًا في عدد البقع والانبعاثات الشمسية.

وأشار الرمضون إلى أن رصد هذه البقع تم بوضوح مع غروب شمس اليوم، في أجواء صافية ساعدت على وضوح الظاهرة، دون وجود مؤثرات بصرية أو غبارية تُعيق الرؤية.