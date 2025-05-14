شكرا لمتابعة خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 17 / 11 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.