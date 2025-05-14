عقد لتنفيذ 3 صالات جديدة مطار الملك سلمان الدولي

أعلنت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي, عن توقيعها عقد شراكة تنفيذية مع شركة "بكتل" العالمية، التي تعد أكبر شركة بناء وهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بموجبه "بكتل" بتطوير ثلاث صالات جديدة ضمن المطار.

وسوف تلتزم شركة "بكتل" بناءً على العقد، بإدارة تنفيذ صالة جديدة مخصصة لشركات الطيران التجارية، وصالة جديدة إضافية ستحمل الرقم (6)، بالإضافة إلى صالة ثالثة مخصصة للطيران الخاص تشمل مرافق لصيانة الطائرات.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي ماركو ميهيا: "إن الشركة تسير وفق الجدول الموضوع للانتهاء من مختلف الأعمال التنفيذية الخاصة بالمباني والبنية التحتية، حتى يكون المطار جاهزاً لاستقبال المسافرين في أقرب وقت. ويؤكد اختيارنا لـ(بكتل) كشريك تنفيذي لتطوير ثلاث صالات جديدة، التزام المشروع بالارتقاء بمعايير الابتكار في البنية التحتية للطيران، عبر الشراكة مع شركة ذات خبرة عالمية تمتد لأكثر من 120 عاماً".

وأضاف بقوله: "تعكس خطة تطوير الصالات الثلاث التزام المطار بأعلى معايير الاستدامة العالمية؛ حيث سيتم تصميمها وفق متطلبات التصنيف البلاتيني في نظام LEED العالمي؛ مما يؤكد حرص المطار على تبني أحدث الحلول الخضراء والممارسات المستدامة".

من جانبه، قال دارين مورت، رئيس قطاع البنية التحتية في شركة بكتل: "يمثل مشروع مطار الملك سلمان الدولي واحداً من أبرز مشاريع الطيران في العالم في الوقت الحالي؛ لذا يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع الملهم، وأن نساهم بخبراتنا السابقة في عدد من كبرى المطارات في العالم، في تحقيق رؤية المطار وفي تقديم تجربة سفر استثنائية وغير مسبوقة على مستوى العالم".

وتعد شركة "بكتل" واحدة من الشركات الرائدة على مستوى العالم في خدمات الهندسة وإدارة المشاريع والإنشاءات؛ حيث تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 120 عاماً، وأنجزت أكثر من 25 ألف مشروع في 160 دولة حول العالم.