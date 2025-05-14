وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مستمرة في تطوير جميع برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال التوسع والانتشار الملموس لمشاريع المؤسسة في جميع المراكز والمحافظات بالمنطقة، حيث حظيت منطقة عسير بمشاريع ضخمة خلال الأعوام الماضية ، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية بالمنطقة 36 كلية ومعهداً يتدرب فيها أكثر من 25 الف متدرباً ومتدربة , كما تشرف الإدارة على 80 منشأة تدريبية أهلية تدرب فيها أكثر من ٢٠٠ الف متدرباً ومتدربة خلال العام الحالي.
عقب ذلك انطلقت مسيرة الخريجين والخريجات ثم شاهد الجميع عدد من الأبوريتات بمشاركة الفرق الشعبية.
وفي نهاية الحفل كرم سمو نائب امير منطقة عسير المتفوقين والمتفوقات والتقط معهم الصور التذكارية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير عسير يشرف حفل تخريج 6000 خريج من المنشآت التدريبية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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