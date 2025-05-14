نائب أمير عسير يشرف حفل تخريج 6000 خريج من المنشآت التدريبية بالمنطقة

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود نائب أمير منطقة عسير أقيم مساء يوم أمس الاثنين، حفل التخرّج لأكثر من 6000 خريجًا وخريجة من المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة بمختلف التخصصات التدريبية، وذلك بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة المهندس صالح بن عبدالله الحوشاني، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد عايض آل مريع، على مسرح جامعة الملك خالد بالقريقر.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مستمرة في تطوير جميع برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال التوسع والانتشار الملموس لمشاريع المؤسسة في جميع المراكز والمحافظات بالمنطقة، حيث حظيت منطقة عسير بمشاريع ضخمة خلال الأعوام الماضية ، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية بالمنطقة 36 كلية ومعهداً يتدرب فيها أكثر من 25 الف متدرباً ومتدربة , كما تشرف الإدارة على 80 منشأة تدريبية أهلية تدرب فيها أكثر من ٢٠٠ الف متدرباً ومتدربة خلال العام الحالي.

عقب ذلك انطلقت مسيرة الخريجين والخريجات ثم شاهد الجميع عدد من الأبوريتات بمشاركة الفرق الشعبية.

وفي نهاية الحفل كرم سمو نائب امير منطقة عسير المتفوقين والمتفوقات والتقط معهم الصور التذكارية.