إثبات السداد من المنفذ ضده عبر ناجز

وتعد الخدمة خدمة إلكترونية تمكن المستفيد «المنفذ ضده» من تقديم طلب إثبات سداد مبلغ مالي لطالب التنفيذ خارج المحكمة، وذلك للطلبات المالية القائمة.
وتشير السجلات التفاعلية للوزارة إلى أن عدد طلبات التنفيذ الواردة في عموم مناطق المملكة بلغت 1.275.933 طلبًا، في حين بلغ عدد الطلبات المنجزة 1.262.224 طلبًا، وبلغ عدد القرارات الصادرة بشأنها 2.567.739 قرارًا، وتصدرت 5 مناطق، وهي: الرياض ومكة المكرمة الشرقية وعسير والمدينة المنوره، مراكز متقدمة من عدد الطلبات، فيما تصدرت سندات الأوراق التجارية والأوراق التجارية والاحكام والقرارات والعقود النسبة الأعلى من حيث أنواع السندات، بينما جاءت سندات الزيارة والصداق والحضانة والمزاد، وتسليم مستندات زوجية وسكن زوجة وأولاد في ذيل القائمة.
المناطق الأكثر طلبات تنفيذ
الرياض 505.326
- مكة 306.649
- الشرقية 161.628
- عسير 60.769
- المدينة 56.015
تنفيذ الخدمة
- الدخول إلى منصة ناجز.
- تحديد طلب إثبات السداد.
- الضغط على خدمة «طلب إثبات سداد».
- اختيار نوع السداد من القائمة.
- تحديد طالب التنفيذ من حقل «طالب التنفيذ المسدد له».
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