شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يلتقي رئيس دولة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام