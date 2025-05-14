شكرا لقرائتكم خبر عن مع شركات رائدة.. وزير الاتصالات يبحث دعم منظومة الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحه، سلسلة من الاجتماعات مع قادة كبرى الشركات التقنية الرائدة عالميًا، لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي.

وناقش في أولى الاجتماعات مع الرئيس التنفيذي لشركة كوالكم كريستيانو آمون، جهود الشركة والشراكة مع شركة "هيوماين" لإنشاء مركز تصميم لأشباه الموصلات وتطوير مراكز بيانات هجينة وتنمية القدرات الرقمية، لتحقيق الريادة في تقنيات الحوسبة الذكية. الذكاء الاصطناعي وفي اجتماع منفصل، ناقش الوزير، الرئيس التنفيذي لشركة AMD، ليزا سو، خطط الشركة في المملكة في ظل الشراكة مع "هيوماين" الهادفة لتسريع نشر الحوسبة عالية الأداء، ودعم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتمكين المطورين عالميًا من خلال المملكة.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن مساعي المملكة لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، وجذب الاستثمارات التقنية النوعية، وتوطين الصناعات المعرفية ذات القيمة المضافة، إلى جانب تمكين شركات الابتكار مثل "هيوماين" من تقديم تطبيقات وحلول ذكاء اصطناعي محلية وعالمية، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي.

