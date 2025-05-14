السعودية | السفير آل جابر يلتقي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الاتحاد الأوربي وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر, في الرياض اليوم، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الاتحاد الأوروبي هيلين لوغال، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرا فينيالس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن، إضافةً إلى التحديات الإنسانية والإغاثية والاقتصادية في اليمن.

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