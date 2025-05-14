السعودية | مرصد منظمة التعاون الإسلامي: تزايد استهداف القوات الإسرائيلية للمدارس في الأراضي الفلسطينية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مرصد منظمة التعاون الإسلامي: تزايد استهداف القوات الإسرائيلية للمدارس في الأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي تزايد اعتداءات واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدارس في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، خلال الفترة ما بين 6 إلى 12 مايو 2025، مما أدى إلى استشهاد (298) فلسطينيًا، بالإضافة إلى (1063) جريحًا.

وبحسب المرصد قصفت قوات الاحتلال خلال الأيام السبعة الماضية، النازحين في عدد من المدارس، ومن بينها مدرسة أبو هميسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في مخيم البريج الذي شهد كذلك قصف مبنى التموين الخاص بالوكالة، ومدرسة الكرامة في حي التفاح، ومدرسة غزة الجديدة بشارع النصر بغزة، ومدرسة فاطمة بنت أسد في مخيم جباليا.

واعتقل جنود الاحتلال (7) أطفال في الضفة الغربية، وجرحوا (5) آخرين، وحرموا (800) طالب وطالبة من التعليم بعد إغلاق (6) مدارس تابعة لـ”الأونروا” في مدينة القدس المحتلة، تنفيذًا لقرارها وقف عمل الوكالة، واستفز مستوطنون الفلسطينيين قرب مدرسة قرية أم صفا برام الله، وتسببت قوات الاحتلال، بتعطيل الدوام المدرسي خلال تمركزها أمام مدارس بلدة حزما بالقدس، وداهمت مدرسة قرية حوسان الثانوية للذكور في بيت لحم.

وكررت قوات الاحتلال استهداف الصيادين على شواطئ بيت لاهيا عدة مرات، إلى جانب استهداف الصيادين على سواحل خان يونس وبلدة الزوايدة قبل ذلك، بالإضافة إلى قصف المزارعين والأراضي الزراعية للحيلولة دون زراعتها عبر حرق محاصيلها، وأعلن المرصد الأورومتوسطي عن وفاة 14 مسنًا بسبب سوء التغذية.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة المذكورة في الضفة الغربية (144) فلسطينيًا، لتبلغ حالات الاعتقال خلال المدة من 7 أكتوبر 2023، وحتى 12 مايو 2025، (21651) في الضفة الغربية وحدها.

وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية في الفترة نفسها (7) أنشطة، وجرفت أراض تحيط بمستوطنتي “موفو دوتان” و”حرميش” في سهل بلدة يعبد في جنين، وأصدرت أمرًا بمصادرة (1.965) دونمًا من أراضي قريتي سنيريا ومسحة في قلقيلية، تمهيدًا لبناء (6) وحدات استيطانية، وجرفت أراض شرق قرية بيت تعمر في بيت لحم، ووضعت عليها بيوتًا متنقلة بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وتعرضت بلدات وقرى الضفة الغربية لـ(41) اعتداء استيطانيًا، على مدى الأيام السبعة الماضية، قطعوا أثناء ذلك واقتلعوا (200) شجرة زيتون في قرية المغير برام الله، وعشرات أشجار التين في سهل قرية رامين بطولكرم، وشهدت قرى رام الله قيام مستوطنين بحرق أراضٍ زراعية وعدة مساحات من الأراضي الزراعية في نابلس، وقام مستوطنون برعي ماشيتهم عدة مرات في الأراضي الفلسطينية، ومنعوا فلسطينيين من رعي أغنامهم في عدد من البلدات.

وكشف المرصد عن زيادة في معدل عدد الشهداء خلال الاثني عشر شهرًا الماضية في قطاع غزة، الذي بلغ (1477) شهيدًا لكل شهر، ما يؤكد تعمد إسرائيل، قوة الاحتلال، المضي في عملية إبادة جماعية ممنهجة ومستمرة، وبلغ مجموع الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى 12 مايو 2025، (53835) والجرحى (126348).

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