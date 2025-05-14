السعودية | نائب وزير الحرس الوطني يستقبل عددًا من أمراء الأفواج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود في مكتبه اليوم بالوزارة، عددًا من أمراء الأفواج الذين قدّموا التهنئة لمعاليه بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لوزير الحرس الوطني.

ورحب معاليه بالجميع، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله – بالأفواج لكونها إحدى الركائز المهمة بالوزارة.

بدورهم عبَّر أمراء الأفواج عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام وحرص بأفواج الحرس الوطني.

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