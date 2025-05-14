وصول أولى رحلات المستفيدين الباكستانيين من مبادرة "طريق مكة" إلى جدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام