شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصناعة يبحث الفرص الاستثمارية مع كبرى الشركات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عددٍ من كبار قادة الشركات الأمريكية، لبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين.
وذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي عُقد في العاصمة الرياض، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة.
استثمارات
وشملت الاجتماعات لقاء معاليه مع رئيس مجلس إدارة شركة في إنتاج الليثيوم والمواد الكيميائية المتقدمة، والرئيس التنفيذي لشركة رائدة في استخراج وإنتاج العناصر الأرضية النادرة، إلى جانب الاجتماع بالرئيس التنفيذي لشركة متخصصة في تطوير أنظمة الطيران.
واجتمع المهندس المديفر بعددٍ من مسؤولي شركة رايثيون التابعة لمجموعة متخصصة في تقنيات الطيران والدفاع، بحضور نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية العالمية، ورئيس قسم المتطلبات والقدرات، والمدير العام لشركة رايثيون السعودية، ونائب الرئيس للعلاقات الحكومية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وناقش الاجتماع فرص التصنيع المتقدم، والحلول النوعية التي من شأنها تعزيز القدرات الصناعية في المملكة.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات المتقدمة.
وذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي عُقد في العاصمة الرياض، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة.
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استثمارات متنوعةوتناولت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعين الصناعي والتعديني، واستثمار الفرص المتاحة، لا سيما في مجال التعدين، بالإضافة إلى قطاعات صناعية مستقبلية متقدمة، واستعراض أبرز الممكنات والحوافز التي توفرها منظومة الصناعة والتعدين بالمملكة للمستثمرين.
وشملت الاجتماعات لقاء معاليه مع رئيس مجلس إدارة شركة في إنتاج الليثيوم والمواد الكيميائية المتقدمة، والرئيس التنفيذي لشركة رائدة في استخراج وإنتاج العناصر الأرضية النادرة، إلى جانب الاجتماع بالرئيس التنفيذي لشركة متخصصة في تطوير أنظمة الطيران.
واجتمع المهندس المديفر بعددٍ من مسؤولي شركة رايثيون التابعة لمجموعة متخصصة في تقنيات الطيران والدفاع، بحضور نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية العالمية، ورئيس قسم المتطلبات والقدرات، والمدير العام لشركة رايثيون السعودية، ونائب الرئيس للعلاقات الحكومية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وناقش الاجتماع فرص التصنيع المتقدم، والحلول النوعية التي من شأنها تعزيز القدرات الصناعية في المملكة.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات المتقدمة.