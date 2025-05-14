شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 7 مهربي ومروجي مخدرات في منطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخدرات

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا لجهة الاختصاص.كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من نبات القات، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص. ‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.