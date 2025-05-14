القمة الخليجية الأمريكية.. دور ريادي للمملكة بقضايا الإقليم والعالم

كلمة #ولي_العهد بـ #القمة_الخليجية_الأمريكية: نشيد بإزالة العقوبات على #سوريا ونسعى لحل الأزمات الإقليمية والدولية



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