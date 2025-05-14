20 فرقة تدخل سريع بالمدينة

أصدرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1446 هـ في كامل المنطقة، وذلك بناءً على ما تم اعتماده.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن الخطة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزوّار المسجد النبوي الشريف والطرق المؤدية للمدينة المنورة، التي تبدأ من بداية شهر ذو القعدة وتنتهي في الخامس عشر من شهر محرم لعام 1447 هـ.

استجابة نوعية

تتضمن الخطة تشغيل 10 قطاعات عملياتية، وبعدد يصل إلى 74 وحدة إسعافية، تتضمن 54 مركبة إسعافية و20 فرقة تدخل سريع بمختلف أنواعه عبر الدراجات النارية والهوائية والسكوترات وعربات القولف وعربات الاستجابة النوعية للكوارث وحالات تعدد الإصابات، مجهزة جميعها بأعلى المعدات والتقنيات الطبية والمتقدمة، بالإضافة إلى الجاهزية التامة لخدمة الإسعاف الجوي. ويشارك في تنفيذ هذه المهام أكثر من 700 موظف من مختلف التخصصات، لضمان تقديم الخدمات الإسعافية بكفاءة عالية.

286 كادرا

إلى ذلك، أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أعمال وخطط موسم الحج لهذا العام 1446 هـ من خلال تسخير أكثر من 286 كادرا بشريا في أسواق النفع العام والمسالخ، والسوق المركزية للتمور؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات، ومتابعة التراخيص والسجلات الزراعية، مع التأكد من سلامة وجودة المحاصيل الزراعية المعروضة، وسحب العينات وفحصها مخبريًا.

وتعمل كوادر الفرع ميدانيًا على مدى الساعة تحت إشراف المختصين في المجال الزراعي، إلى جانب الأطباء البيطريين والأخصائيين الوقائيين، بالإضافة إلى التحقق من جاهزية مرافق 6 مسالخ رئيسة بجوار سوق الأنعام، إلى جانب تنظيم عملية توافد المستفيدين خلال أوقات الذروة، وتخصيص بوابات احتياطية للطوارئ.