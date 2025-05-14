الأضحى يفصل بين اختبارات العملي والتحريري

يفصل عيد الأضحى اختبارات الفصل الدراسي الثالث، إذ تبدأ الاختبارات العملية والشفوية ومواد التقويم في 27 ذو القعدة قبل إجازة العيد، ثم ستستكمل الاختبارات التحريرية بعد العودة من إجازة العيد في 19 ذو الحجة.

غرة محرم

تشهد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لعام 1446 للمرة الأولى أداء الاختبار ضمن اليوم الدراسي، بينما يشهد الفصل الدراسي تطبيق الاختبارات المركزية للمواد والصفوف المستهدفة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بتنفيذ الخطة الزمنية لأعمال الاختبارات للفصل الثالث.

ووجهت إدارات التعليم في المناطق إدارات المدارس بتطبيق تعليمات الاختبارات النهائية للفصل الثالث واختبارات الدور الثاني، وتطبيق الاختبارات المركزية، وجاء التوجيه للمرة الأولى يحمل عددا من القرارات التي تتضمن أن يكون الاختبار ضمن اليوم الدراسي، وأداء اختبارات مركزية لعدد من الصفوف الدراسية، بالإضافة إلى اختبار الطلاب الراسبين في الأسبوع الأخير قبل انتهاء العام الدراسي غرة محرم.

بداية العام

أكدت الضوابط أنه إذا كانت مواد الرسوب في الاختبار النهائي للفصل الثالث كثيرة، فيختبر الراسبون بعضها في الأيام الثلاثة المحددة لاختبارات الدور الثاني، وبعضها عند بداية العام الدراسي الجديد، أو تؤجل كلها مع بداية العام الدراسي القادم.

وتضمنت التعليمات تطبيق اختبارات مركزية بالصف الثالث ابتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، وفي الصف السادس والثالث متوسط في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

طباعة الشهادة

بيّنت الضوابط أن المستثنى من الاختبارات المركزية المدارس المحققة للتميز، وطلاب برامج ذوي الإعاقة، والطلاب المصنفين ضمن فئات الإعاقة في مدارس التعليم العام، والطلاب الذين منعتهم ظروفهم من أداء الاختبار بالمدرسة.

وأكدت إعداد المدرسة اختبارات الدور الثاني واختبارات بديلة لمن رسب أو تغيب عن الاختبارات المركزية، بينما أتاحت وزارة التعليم إمكان الاطلاع على نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام «نور». ووفق التعليمات الجديدة، يمكن طباعة الشهادة الرقمية عبر موقع «نتائجي» دون الحاجة لتصديقها من الإدارة العامة للتعليم في المناطق.

الاختبارات المركزية

الصف الثالث الابتدائي

اللغة العربية

الرياضيات

الصف السادس والثالث متوسط

اللغة العربية

الرياضيات

العلوم

اللغة الإنجليزية