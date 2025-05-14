الكوادر النسائية السعودية كفاءات لخدمة ضيوف الرحمن

تشارك الكوادر النسائية السعودية من منسوبات وزارة الداخلية في مبادرة «طريق مكة» من مطار كوالالمبور الدولي، في خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل وتيسير فريضة الحج بكل طمأنينة.

خدمة عظيمة

أكدت العريف سارة الجهني على شرف الخدمة العظيمة التي كلفت بها في بلدان الحجاج ومشاركتها في الجهود المبذولة لتقديم الجودة العالية في تنظيم رحلاتهم، مبينة أن المشاعر لا توصف في رؤية أعينهم المليئة بالشوق والفرح لتأدية الفريضة.

ونوهت بالمسؤولية الكبيرة في تمثيل دوت الخليج في المهمة بمبادرة «طريق مكة» وأملها أن تكون عند حسن الظن، وأن يكتب الله عز وجل لها ولزملائها المثوبة والأجر في خدمة الدين والوطن.

بدورها أعربت العريف دلال شبياني عن سعادتها بالمشاركة في طريق مكة بمملكة ماليزيا، والإسهام بالخدمة العظيمة عبر المبادرة بالتسهيلات والاحترافية في تيسير رحلة الحجاج.

الاشتراطات الصحية

وغادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» من مملكة ماليزيا، إلى المملكة يوم 29 أبريل 2025، عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى تقديم الجودة العالية في خدمة ضيوف الرحمن، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز الأمتعة وفرزها وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.