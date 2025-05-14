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السعودية | الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير / عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود

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سارة السيد 0 تبليغ

  • السعودية | الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير / عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود 1/2
  • السعودية | الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير / عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 17 / 11 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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