السعودية | ولي عهد أبوظبي يغادر الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

غادر صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرياض اليوم، بعد مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات سلطان بن عبدالله اللويحان، ومندوب عن المراسم.

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