شكرا لقرائتكم خبر عن واحة الإعلام.. برنامج جودة الحياة يستعرض التحول الشامل في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جاذبية المدن السعودية

رؤية المملكة 2030

الدمام - شريف احمد - شارك برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في "واحة الإعلام"، التي أطلقتها وزارة الإعلام، على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب إلى العاصمة الرياض يومي 13 و14 مايو.وتأتي هذه المشاركة لتسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة التي تجسد التحول الشامل في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، وتنقل إلى العالم صورة وطن يسير بخطى واثقة نحو تحقيق تطلعات قيادته الرشيدة، مُترجمًا الرؤية الطموحة إلى إنجازات ملموسة ومتسارعة.ويستعرض جناح البرنامج لمحة عامة عن الإنجازات التي تحققت منذ انطلاق البرنامج عام 2018، التي أسهمت في تحسين نمط حياة الفرد والمجتمع، وزيادة جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار.وشهد الجناح زيارات من عدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث أتيح لهم التفاعل مع المختصين والاطلاع على المبادرات عن قرب. كما يسلط الجناح الضوء على مشاريع ومبادرات البرنامج التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة وقابلية العيش في المملكة، ضمن ست قطاعات رئيسية هي الثقافة والتراث، والرياضة، والتصميم الحضري، والسياحة، والهوايات والترفيه، والأمن.وقال الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد البكر: "تمثل مشاركة البرنامج في واحة الإعلام فرصة إستراتيجية لنقل قصة التحول الشامل الذي تشهده المملكة إلى العالم، من خلال استعراض قصص نجاح ومشروعات نوعية تمس حياة الناس بشكل مباشر، إذ يسعى برنامج جودة الحياة إلى إعادة تعريف مفهوم جودة الحياة، ليس كهدف نهائي فقط، بل كمسار دائم من التطوير والتحسين في مختلف القطاعات الحيوية، بدعم من رؤية المملكة 2030 وبالتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص والمجتمع بكل شرائحه".يذكر أن برنامج جودة الحياة يعمل من خلال برامجه ومبادراته المتنوعة على ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى أبرز الوجهات العالمية المفضّلة ليس فقط للزيارة، بل للعيش والعمل والاستثمار طويل الأمد.ويعكس هذا التوجه التحوّل العميق الذي تشهده المملكة في تعزيز نمط الحياة، وتطوير البنية التحتية الحضرية، وفتح آفاق واسعة أمام القطاع الخاص المحلي والدولي للإسهام في بناء مجتمعات أكثر حيوية واستدامة، ومن خلال التركيز على الإنسان كركيزة أساسية، يسهم البرنامج في بناء منظومة متكاملة تجعل من المملكة بيئة جاذبة للكفاءات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.