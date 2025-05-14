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وفاة الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود

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وفاة الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 17 / 11 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وفاة الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود - أرشيفية اليوم
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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