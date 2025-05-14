شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منزل مخالف يُمارس الذبح العشوائي للدواجن في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت أمانة محافظة جدة بلاغًا واردًا عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940، أفاد بوجود نشاط مخالف داخل أحد المنازل السكنية بحي البوادي، حيث تبيّن استغلال المنزل كمسلخ عشوائي لتقطيع وبيع الدواجن مجهولة المصدر.



وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية المهندس عبدالله الغامدي أن الفرق الرقابية باشرت الموقع فور تلقي البلاغ، ورصدت ممارسة غير نظامية لذبح وتجهيز الدواجن داخل بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية والوقائية.



وأضاف أن الموقع كان يُدار من قبل عمالة مخالفة، وتم ضبط أدوات لا تتوافق مع الاستخدامات الغذائية، وسط ظروف بيئية غير صالحة، وقد جرى على الفور إغلاق الموقع، ومصادرة الأدوات والمواد المستخدمة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

الجولات الرقابية

وأكد الغامدي أن البلدية تواصل جهودها لمكافحة هذه الممارسات العشوائية التي تُشكل خطرًا على الصحة العامة وتُخالف أنظمة استخدام العقارات السكنية.

وأشار إلى أن الجولات الرقابية مستمرة ضمن نطاق البلدية على مدار الساعة لضبط المخالفات والحد من آثارها على المجتمع والمشهد الحضري.