شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي أمريكي.. "العلا" توقع اتفاقية لحماية النمر العربي والان نبدء بالتفاصيل

حماية من الانقراض

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وصندوق النمر العربي عن توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجية مع حديقة الحيوانات الوطنية ومعهد علم الأحياء الحفظي التابع لمؤسسة سميثسونيان، تهدف إلى دعم الجهود الدولية لحماية النمر العربي، أحد أكثر السنوريات الكبيرة عرضةً للانقراض في العالم.وتنص الاتفاقية على إعارة زوج من نمور العُلا العربية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن برنامج علمي يهدف إلى تعزيز جهود الحماية، وتنمية التنوع الجيني، وزيادة الوعي العالمي بأهمية هذا النوع النادر.وتُعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية الهيئة الأوسع لتوسيع شبكة التعاون الدولية في مجال الحفظ البيئي، ويضطلع صندوق النمر العربي بدور محوري في التنسيق العالمي وتوجيه الجهود العلمية المشتركة.ويجمع هذا التعاون بين الخبرة العلمية العريقة لدى مؤسسة سميثسونيان، وبرنامج الإكثار للنمر العربي الذي تشرف عليه الهيئة، مما يعزز فرص بقاء هذا الكائن المهدد بالانقراض بشدّة ويؤسس لمجموعة احتياطية خارج موطنه الأصلي.وسيسهم هذا التعاون كذلك في دفع الأبحاث العلمية المتقدمة حول النمر العربي، إلى جانب إنشاء أول معرض من نوعه لهذه السنوريات في الولايات المتحدة، بما يساعد على إيصال قصته إلى جمهور عالمي واسع وتحفيز الدعم المجتمعي لبرامج الحماية.ويوفر صندوق النمر العربي منصة تُمكّن منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، ومنصة كاتموسفير ومنظمة بانثيرا وغيرهم، من أداء أدوارهم المهمة سواء عبر تقديم الخبرات أو تقييم خطورة الانقراض للكائنات المهددة بالانقراض والعمل على إكثارها وعودتها لموائلها الطبيعية أو رفع الوعي، ضمن شبكة شراكات دولية واسعة.ويُصنّف النمر العربي (Panthera pardus nimr) ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كنوع "مهدد بالانقراض بشدة"، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهه في بيئته الطبيعية.ويأتي هذا المشروع الإستراتيجي استجابة عملية وفعالة لضمان مستقبل هذه السلالة التي تمثل جزءًا مهمًا من التراث الطبيعي والهوية البيئية في المملكة.