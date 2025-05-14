شكرا لقرائتكم خبر عن "تجمع مكة الصحي" يطلق حملات توعوية افتراضية لحجاج الخارج قبل وصولهم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أطلق تجمع مكة المكرمة الصحي، ممثلًا باللجنة الفرعية للتوعية الوقائية الداعمة ضمن اللجنة التنفيذية للصحة العامة، مبادرة نوعية تستهدف توعية حجاج الخارج افتراضيًا قبل وصولهم إلى المملكة في خطوة استباقية غير مسبوقة لتعزيز السلامة الصحية خلال موسم حج 1446هـ.وأوضح التجمع أن المبادرة شملت بث مواد توعوية مرئية ومقروءة بعدة لغات، إلى جانب تنظيم ورش عمل افتراضية بالتعاون مع البعثات الطبية الرسمية في الدول المصدرة للحجاج، بهدف إيصال الرسائل الصحية والإرشادات الوقائية بأعلى درجات الكفاءة والوضوحإجراءات وقائيةأشار إلى أن الحملة ركزت على رفع مستوى الوعي الصحي لدى الحجاج، وإطلاعهم على الإجراءات الوقائية، وأساليب الوقاية من الأمراض المعدية، إلى جانب الإجابة عن أبرز الاستفسارات الصحية التي قد تواجههم قبل الشروع في رحلتهم الإيمانيةوأكد تجمع مكة المكرمة الصحي أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة للتثقيف الصحي قبل وأثناء وبعد موسم الحج، بما يعكس الالتزام بتقديم موسم حج صحي وآمن، ويجسد تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى خدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأمثل، وفق تطلعات القيادة الرشيدة