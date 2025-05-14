شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الأغذية ومكافحة الآفات وحظر مكبرات الصوت.. اشتراطات للعربات المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان، مسودة الاشتراطات البلدية المنظمة لعربات الأنشطة المتنقلة، عبر منصة "استطلاع"، في خطوة تهدف إلى دعم بيئة الأعمال التجارية، وتشجيع الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع المتنامي، وتحقيق توازن دقيق بين متطلبات السلامة والصحة العامة، وتنظيم استخدام المساحات العامة، خاصة في ما يتعلق بالأنشطة الغذائية والصحية والأنشطة غير الغذائية.



شروط إصدار التراخيص وتشغيل العربات



تبدأ الاشتراطات بتأكيد ضرورة أن تتوافق إجراءات إصدار أو تجديد أو تعديل أو إلغاء التراخيص مع النظام الموحد لإجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، بما يشمل الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور، إلى جانب موافقة الجهات المشرفة على النشاط بحسب نوعه.



وتشترط الوزارة أن تكون العربات المستخدمة، سواء كانت عربات أو مقطورات أو نصف مقطورات، مصنعة داخل مصانع مرخصة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووفقًا للائحة الفنية للمقطورات. أما العربات المستوردة، ورغم استثنائها من شرط التصنيع المحلي، فلا تُعفى من الالتزام بالاشتراطات الفنية الواردة في اللائحة.



ومن الشروط الأساسية المتعلقة بتصميم العربة، ألا يتجاوز ارتفاعها 4.5 أمتار، وعرضها 2.6 متر، وطولها 10 أمتار، كما يُشترط الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للنقل إذا تجاوزت المركبة الطول المحدد.

متطلبات فنية ومعمارية دقيقة



تشمل الاشتراطات البلدية جملة من المتطلبات الفنية الصارمة، خاصة بالنسبة للعربات التي تقدم خدمات غذائية أو صحية. إذ يجب توفير حوض غسيل مرتبط بخزان تصريف، إضافة إلى تجهيزات ثابتة متصلة بخدمات المياه والتصريف.



كما يجب أن تكون أرضية العربة مصنوعة من مواد غير منفذة للماء، سهلة التنظيف ومقاومة للصدأ، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل). وفي حال استخدام الرصيف المحيط بالعربة، تشترط الوزارة أن تكون جميع تجهيزات الجلسات الخارجية آمنة، وقابلة للإزالة، ولا تؤثر على البنية التحتية.



وتُلزم الوزارة بتوفير إضاءة صناعية داخلية وخارجية تضمن وضوح الرؤية، مع إمكانية تركيب مقاعد داخل العربة للعاملين، بشرط أن تكون سهلة التثبيت والإزالة.



ضوابط تشغيل صارمة وضمانات للصحة والسلامة

أما من حيث الجوانب التشغيلية، فقد حددت الاشتراطات البلدية أن الحصول على الترخيص البلدي وتصريح إشغال الموقع يعد شرطًا أساسيًا لمباشرة النشاط، كما يُلزم المستثمرون – سواء من الأفراد أو المنشآت – بالحصول على تراخيص منفصلة لكل عربة أو مقطورة.



وتحظر الاشتراطات مزاولة النشاط بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل دون الحصول على تصريح خاص للعمل على مدار 24 ساعة، كما تمنع التدخين داخل العربة، واستخدام مكبرات الصوت أو السماعات الخارجية، باستثناء العربات المشاركة في الفعاليات.



ولضمان صحة المستهلك، تمنع اللائحة تحضير الطعام خارج العربة، وتفرض تخصيص عربة مستقلة لاستخدام الفحم أو الحطب. كما تمنع وضع أي لوحات تمنع الوقوف لغير الزبائن أو إغلاق المواقف العامة.



وتشدد الاشتراطات على ضرورة تنظيف الموقع وإزالة جميع المخلفات قبل مغادرة العربة للمكان، فضلاً عن الالتزام الصارم بممارسة النشاط المصرّح به فقط دون تجاوزات.



معايير دقيقة لتجهيزات التخزين والنظافة

وفيما يخص تجهيزات التخزين داخل العربات، تفرض الوزارة استخدام خزائن وأرفف مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ وسهلة التنظيف، مثل الألمنيوم والزجاج المقوى، مع منع استخدام الخشب تمامًا.



ويُشترط أن يكون توزيع الأدراج والأرفف بطريقة جانبية، وأن يتم تخزين جميع السلع بشكل منظم، مع حظر وضع أي مواد على أرضية العربة. كما يجب توفير خزائن خاصة للأغراض الشخصية للعاملين داخل العربة.



وتمنع الاشتراطات وضع أي أجهزة أو معدات أو أدوات تخزين خارج العربة، باستثناء الحالات المرتبطة بتقديم خدمات للمركبات المتعطلة على الطرق.



اشتراطات خاصة بالأنشطة الغذائية

وفي ما يخص العربات التي تقدم أنشطة غذائية، توضح الاشتراطات أن جميع الأسطح التي تلامس الأغذية يجب أن تكون مصنوعة من مواد آمنة، غير قابلة للتآكل، وغير مسامية، وسهلة التنظيف والتطهير.



كما تشترط الوزارة أن يكون الماء المستخدم داخل العربة صالحًا للشرب، وأن يتوفر بالضغط والحرارة المناسبين، مع ضرورة أن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في تجهيز الأغذية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.



وتمنع اللائحة استخدام أدوات خشبية في تحضير اللحوم والدواجن والأسماك، وتلزم باستخدام أدوات بلاستيكية أو معدنية آمنة. كما يُفرض تخزين جميع أدوات ومعدات الطهي في أماكن مخصصة وآمنة، إلى جانب وضع أغطية لماكينات صنع الثلج للحماية من الأتربة والملوثات.



متطلبات سلامة الأغذية للعربات الغذائية



شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية التزام العربات الغذائية بجملة من المتطلبات المتعلقة باستلام الأغذية وتخزينها وتحضيرها وطهوها، إضافة إلى التبريد وإعادة التسخين والتجميد والعرض، لضمان سلامة المستهلك وجودة الأغذية المقدمة.



اشتراطات الاستلام والتخزين

اشترطت الوزارة فحص التوريدات المبردة أو المجمدة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من الآفات، على أن تكون جميع المنتجات والأدوات مطابقة للمواصفات السعودية. ويجب أن تتم عمليات التخزين في بيئة نظيفة وجافة، بدرجات حرارة محددة (من 0 إلى 5 مئوية للمبردات، وأقل من -18 للمجمدات)، مع ضرورة عدم التخزين المباشر على الأرض أو خلط الأغذية الجاهزة بغير المطهية.



تحضير الأغذية

وأوجبت فحص المكونات قبل الاستخدام واستبعاد التالف منها، مع الالتزام باشتراطات تداول الأغذية الجاهزة للأكل. ويُمنع تحضير المايونيز والصلصات داخل العربة، كما يُشترط استخدام أدوات مخصصة للحوم والأسماك والدواجن وتطهيرها بعد الاستخدام. أما في تحضير الشاورما، فيجب التقيد باشتراطات خاصة بها.



الطهو والتبريد والتسخين

يتطلب الطهو الالتزام بإجراءات آمنة لتجنب "منطقة الخطر"، والتبريد الفوري للأغذية المطهوة إلى أقل من 10 درجات خلال ساعتين ثم حفظها بدرجة 5 مئوية. ويُحظر إعادة تبريد الأغذية التي سبق تسخينها. أما في التسخين، فيُشترط بلوغ درجة حرارة داخلية 75 مئوية، مع استهلاكها مباشرة.



ووفقا لتعديلات الوزارة ينبغي إذابة الأغذية المجمدة وفق طرق آمنة، مثل التذويب داخل الثلاجة أو باستخدام المايكروويف، ويُمنع إذابة التجميد أكثر من مرة. وفي مرحلة العرض، يجب المحافظة على درجات حرارة الأغذية أو التخلص منها بعد ساعتين في حال تجاوزت النطاق الآمن.



تُلزم الهيئة العربات بحفظ الأغذية الساخنة بدرجة لا تقل عن 60 مئوية لمدة لا تزيد عن 6 ساعات، مع التخلص منها حال انخفاض الحرارة عن الحد المسموح. كما يتعين الالتزام ببطاقات غذائية واضحة تتضمن اسم المنتج، مكوناته، مسببات الحساسية، وتواريخ الإنتاج والانتهاء.



وأدرجت الوزارة حزمة من متطلبات النظافة العامة لعربات الطعام، تشمل تنظيف الموقع يوميًا أو عند الحاجة، وتفريغ الخزانات في المواقع المخصصة، مع إلزام أصحاب العربات بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية عند المغادرة.



واشترطت استخدام مناشف ورقية تُرمى بعد كل استخدام، أو مناشف متعددة الاستخدام تُغسل وتُطهر بعد كل مهمة، ويُحظر استخدام نفس المناشف للأسطح والأرضيات.



شددت التعليمات على توفير أدوات تنظيف مطابقة للمواصفات، وتنظيف الأسطح بعد التعامل مع المواد النيئة وقبل تجهيز الأطعمة الجاهزة. ويجب الالتزام بالتنظيف المكوَّن من مرحلتين (تنظيف ثم تطهير)، أو باستخدام مطهر بخاخ في عمليات التنظيف الفوري.



ألزمت الاشتراطات بتنظيف معدات المطبخ والأحواض والأسطح بين المهام، وتطهير المناطق بعد الانسكابات أو عند وصول التوريدات. وأكدت على غسل الثلاجات والأسطح التي تُلمس بشكل متكرر بانتظام.



وعند غياب غسالات الأطباق، يُتبع التنظيف اليدوي على مرحلتين، مع الالتزام بتعليمات استخدام المنظفات والمطهرات. كما يُمنع استخدام المناشف الملوثة، وتُتلف الأغذية التي تلامسها.



ضوابط مكافحة الآفات

ألزمت التعليمات بتركيب أجهزة مكافحة الحشرات في أماكن لا تؤثر على الأغذية، مع تنظيفها دوريًا. وفي حال رصد آفات، يجب التدخل عبر متعهد مرخص، والتخلص من الأغذية الملوثة وتنظيف المواقع المصابة.



وأكدت الاشتراطات على تخزين المبيدات بأمان بعيدًا عن المطبخ، ومنع وجود الحيوانات داخل أو قرب مناطق تحضير الطعام.



شددت الوزارة على ضرورة التزام العاملين بالعربات المتنقلة، خصوصًا في الأنشطة الغذائية والصحية، بالمتطلبات العامة لبيئة العمل الصادرة عن وزارة الموارد البشرية، والتي تشمل ارتداء زي مهني نظيف يحمل اسم العامل أو المنشأة، والحفاظ على النظافة الشخصية، ومنع استخدام العربة للسكن أو التدخين خارج الأماكن المخصصة.



ويُحظر التدخين أو النوم داخل منطقة مزاولة النشاط، ويُمنع استمرار العامل في أداء مهامه حال ظهور أي أعراض مرضية حتى زوالها، كما يجب أن يكون جميع العاملين على دراية بطرق التعامل مع الحالات الطارئة.



اشتراطات العاملين في الأنشطة الغذائية

تلزم الأنظمة العاملين في تداول الأغذية بالحصول على شهادة صحية، والتوقف الفوري عن العمل حال الإصابة بأعراض أمراض معوية أو أمراض تنتقل عبر الغذاء، مثل الكوليرا أو التهاب الكبد، أو في حال وجود جروح مكشوفة أو التهابات في العين أو الأنف. كما يُشترط عدم عودة المصاب للعمل إلا بعد انتهاء الإجازة المرضية وتمام الشفاء.



يجب ارتداء ملابس واقية واضحة الاتساخ، وتُمنع تلك الملابس من الخروج خارج منطقة التحضير أو استخدامها داخل دورات المياه. ويلزم ارتداء قفازات استخدام واحد (خالية من اللاتكس) عند تحضير الأغذية، مع تغييرها بعد التعامل مع الأغذية النيئة أو ملامسة أسطح غير معقمة، كما يُمنع ارتداؤها عند استخدام الأفران.

كما يُمنع ارتداء الإكسسوارات أو استخدام أدوات التجميل التي قد تسقط أو تتفاعل مع الطعام، ويشترط تغطية الشعر والذراعين بإحكام في منطقة الإعداد لضمان أعلى درجات السلامة.