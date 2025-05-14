شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يطلق مبادرة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا" لتعزيز رحلة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وكالة المسجد النبوي النسخة الثانية من مبادرة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا" ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1446هـ، لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن إيمانيًا، وتهيئة بيئة روحانية متكاملة في المسجد النبوي، عبر حزمة من البرامج والمسارات الإثرائية والجهود التوعوية والإرشادية، التي تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي في نفوس الزائرين، انسجامًا مع تطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله– في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.



ودشّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المبادرة من مكتبه بوكالة المسجد النبوي، مؤكدًا أن خدمة الزائرين في مسجد النبي الكريم ﷺ تمثل شرفًا عظيمًا ومسؤولية كبيرة لجميع منسوبي الوكالة، لما فيها من أثر ديني وإنساني عميق.



مسارات إثرائية



أوضح السديس أن المبادرة تأتي امتدادًا لنهج الوكالة في استشعار عظمة الرسالة الدينية والوسطية التي يحملها المسجد النبوي للعالم، مبينًا أن المبادرة تشمل خمسة مسارات إثرائية توعوية وتوجيهية ودعوية وإرشادية، تهدف إلى تعزيز الرحلة الإيمانية للزائر، وترسيخ القيم الدينية المعتدلة في وعي الحجاج.



كما تتضمن المبادرة توزيع إهداءات دينية توعوية للزائرين، تحمل في مضمونها رسائل تربوية ومضامين روحية تُسهم في تعظيم الشعائر وتيسير أداء العبادات.



وقد اختارت وكالة المسجد النبوي شعار "توعية زائرينا شرف لمنسوبينا" ليكون محورًا رئيسًا في برامجها لهذا الموسم، في دلالة على التزامها الراسخ برسالة الحرمين الشريفين وتعظيم دورها في توجيه الزائرين وتعزيز تجربتهم الروحية والمعرفية.