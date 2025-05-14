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شكرا لقرائتكم خبر عن ناقش مستقبل دمشق.. تفاصيل لقاء ولي العهد والرئيسين الأمريكي والسوري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جرى عقد لقاء في الرياض صباح اليوم الأربعاء بين سموه الكريم ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترامب، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان "مشاركًا عبر اتصال هاتفي" ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.
وجرى تناول مستقبل الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وللرئيس أردوغان على جهودهما في دعم سوريا وطلب رفع العقوبات عنها.
وجرى تناول مستقبل الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
رفع العقوبات عن سورياوأعرب الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لقرار الرئيس دونالد ترامب إزالة العقوبات عن سوريا، وأن هذا القرار سيفتح صفحة جديدة لتمكين إعادة بناء سوريا وإحياء اقتصادها والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار فيها.
كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وللرئيس أردوغان على جهودهما في دعم سوريا وطلب رفع العقوبات عنها.